وكالة الطاقة الذرية تبدأ مراجعة برنامج السودان النووي

المصدر: الخرطوم - طارق عثمان

انطلقت بالعاصمة السودانية الخرطوم أمس اجتماعات السودان والوكالة الدولية للطاقة الذرية لمناقشة تقرير المراجعة المتكاملة للبنية التحتية لبرنامج السودان النووي، بغرض التأكد من سلامته في مرحلته الأولى. وقال وزير البيئة والموارد الطبيعية والتنمية العمرانية السوداني حسن عبدالقادر هلال خلال مخاطبته فاتحة الاجتماعات إن مهمة وفد خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتمثل في التأكد من تقدم البرنامج النووي السوداني بطريقة صحيحة وآمنة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

وأشار هلال إلى أن السودان ظل على اتصال مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإعداد البنية التحتية وظروف السلامة المطلوبة لبناء محطة نووية لتوليد الكهرباء، تلبية للطلب المتزايد على الكهرباء في البلاد.

من جانبه أكد مدير شعبة الطاقة النووية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية دوهي هان أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية على استعداد لمواصلة دعم السودان في تطوير برنامج للطاقة النووية آمن وسلمي ومستدام، معرباً عن تقديره للعمل الجاد الذي قامت به الحكومة السودانية ومشاركتها في الانخراط في قضايا الطاقة النووية، ولفت إلى أن مهمة البعثة تستهدف مراجعة موقف السودان فيما يلى إعداد البنية التحتية والتشغيل النووي.

بدوره قال مدير الإدارة العامة للتوليد النووي بوزارة الموارد المائية والكهرباء السودانية ناصر أحمد المصطفى إن الاجتماع المشترك مع بعثة الوكالة الدولية سيقف على مجمل الترتيبات التي نفذت لإنشاء المحطة النووية الأولى في السودان، مشيراً إلى أن بلاده تسير بخطوات ثابته لتأهيل الكوادر السودانية في مجال التوليد النووي.

ويعمل السودان على مراجعة البنية التحتية وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جانب إجراء المراجعة المتكاملة للبرنامج النووي السوداني للمرحلة الأولى، بعد أن اعتمد السودان التوليد النووي في خطته الاستراتيجية لمقابلة الطلب المتزايد على الكهرباء وبدأ اتصالات مع روسيا والصين لبناء القدرات الوطنية في المجال النووي.