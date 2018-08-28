تدمير صاروخ باليستي

المصدر: الرياض - د.ب.أ

أعلن العقيد الركن تركي المالكي الناطق باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن قوات الدفاع الجوي السعودي تمكنت، أمس، من اعتراض صاروخ باليستي استهدف منطقة جازان جنوب غرب المملكة على الحدود مع اليمن.

وقال المالكي، في البيان الذي صدر عنه، أمس، إن «قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة (صعدة) باتجاه أراضي المملكة في تمام الساعة الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة، (الاثنين)».

وأوضح أن «الصاروخ كان متجهاً إلى مدينة جازان، وأطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان»، مشيراً إلى أن «قوات الدفاع الجوي السعودي تمكنت من اعتراضه وتدميره. ولم ينتج عن اعتراض الصاروخ أي إصابات».

وأضاف أن هذا «العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، يثبت استمرار تورط النظام الإيراني في دعم الميليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية، في تحدٍّ واضح وصريح للقرار الأممي رقم (2216)، والقرار رقم (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان، يعد مخالفاً للقانون الدولي والإنساني».

وبلغ إجمالي الصواريخ الباليستية التي أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه السعودية حتى الآن 182 صاروخاً، وذلك منذ انطلاق عمليات التحالف، بطلب من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، لدعم الجيش اليمني في قتاله للتصدي لإزالة آثار الانقلاب الذي قامت به الميليشيا الحوثية في عام 2014.