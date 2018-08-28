القوسي يظهر ويعلن العودة لقتال الميليشيا

المصدر: عدن - البيان

ظهر وزير الداخلية اليمني السابق اللواء محمد القوسي للمرة الأولى، منذ اغتيال ميليشيا الحوثي، الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وأعلن عودته للمعركة لمواجهة الميليشيا الإيرانية. ودعا اللواء القوسي، الشعب اليمني ممن لا يزالون في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، إلى الصمود وانتظار الموعد، الذي سيتم إبلاغهم به للانتفاضة. وأكد أن الميليشيا الإيرانية هي العدو الأول لليمنيين.

وفي مداخلة هاتفية على قناة «اليمن اليوم»، قال اللواء القوسي: إن المعركة كر وفر، ووصف زعيم ميليشيا الحوثي الإيرانية بأنه خائن لكل المواثيق والعهود. وجدد التأكيد على أنه سينفذ وصايا الرئيس الراحل علي عبدالله صالح. وأضاف: يا شعبنا الحر.. يا شعبنا البطل.. راسلونا على أرقامنا المعروفة لديكم، وابحثوا عن أماكن تواجد الميليشيا وسوف نتتبعهم ونعود إلى صنعاء في القريب العاجل.