عمليات دهم في 3 محافظات عراقية

المصدر: بغداد - البيان

تواصل قوات الأمن عملياتها النوعية لملاحقة خلايا داعش النائمة في مناطق غرب الأنبار وصلاح الدين والموصل، مع تنفيذ طلعات جوية على الشريط الحدودي مع سوريا، لمنع تسلل العصابات الإجرامية.

وقال مصدر أمني في محور الأنبار إن القوات مستمرة بعملياتها النوعية لملاحقة خلايا داعش النائمة في مناطق غرب الأنبار، لضمان عودة النازحين إلى مناطقهم المحررة، حيث عثرت على عبوات وأسلحة مختلفة بقضاء الكرمة بالأنبار.

وقال مركز الإعلام الأمني في بيان أمس، إن قطعات فرقة المشاة الرابعة عشرة ضمن قيادة عمليات شرق الأنبار عثرت خلال عملياتها الاستباقية على عدد من العبوات الناسفة والأسلحة والمواد المتفجرة في منطقة الرشاد بقضاء الكرمة«.

وأضاف إن اجتماعاً موسعاً عقده قائممقام قضاء القائم بحضور قيادات أمنية وعدد من شيوخ ووجهاء القضاء للوقوف على أبرز التحديات الأمنية في تلك المناطق كونها محاذية للحدود السورية العراقية.

وأكدت مصادر مطلعة أن القيادات الأمنية استطلعت جوياً المناطق الصحراوية بالمحافظة وصولاً إلى الشريط الحدودي مع سوريا غربي الأنبار، بهدف إنهاء التحركات التي تقوم بها العصابات الإرهابية.

وفي صلاح الدين، ذكر قائد عمليات سامراء الفريق الركن جمعه عناد سعدون، انه بالتنسيق مع قيادة عمليات صلاح الدين ومديرية شرطة صلاح الدين وبإسناد من طيران الجيش نفذنا واجباً مشتركاً في صحراء بيجي من شمال غرب الصينية باتجاه ناحية تلول الباج، لتفتيش القرى الواقعة على محوري التقدم ومطاردة الإرهابيين وتدمير ما تبقى من فلول داعش الإرهابية.

وأضاف إن القطعات تمكنت من تدمير 5 مضافات لداعش وتفجير أنفاق مع ضبط عدد من الأحزمة الناسفة والمتفجرات.