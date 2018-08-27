«تحالف النواة» الكتلة الأكبر في العراق

المصدر: بغداد - البيان

انتهى تحالف «سائرون» من مفاوضات تشكيل الكتلة الأكبر، التي تمهد لاختيار الحكومة العراقية الجديدة، بعد أن ضمن انضمام 135 نائباً، من مختلف القوى السياسية.

وقال قيادي في التحالف إن الساعات المقبـلة ستـشـهد الإعلان عن الكتلة الأكبر، وإن «تحالــف النواة» ليست لديه خطوط حمراء تجاه مخـتلف الكتل الســياسـية التـي تؤمن ببرنامجـها وضوابطـــها، منوهـاً بأنالاجتماع المقــبل لتحــالف النـواة «إنـقاذ العراق»، سيمثل بشرى للعراقيين لتشكيل الكتلة الأكبر، التي تشكل الحكومة الجديدة.

وقال قيادي آخر في التحالف إن التحالف المنافس، أقل من 75 نائباً، ما يعني حسم الأمر لتحالف سائرون خلال جلسة البرلمان الأولى.