رئيس الأركان اليمني: البلاد مقبلة على مرحلة جديدة

المصدر: المهرة - وكالات

قام رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني، اللواء الركن دكتور طاهر علي العقيلي، بزيارة تفقدية إلى المؤسسات والوحدات العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الثانية في محافظة المهرة.

وقال اللواء العقيلي خلال لقائه قائد المحور الشرقي، قائد اللواء 123، عبدالله منصور، وقائد اللواء 137 العميد محمد أحمد القاضي، وضباط وصف ضباط الجيش في المحافظة، إن مرحلة بناء الدولة الاتحادية الجديدة التي لا تهتم ببناء حجر أو شجر بقدر اهتمامها ببناء البشر، بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي.

وأكد رئيس هيئة الأركان، أن اليمن مقبل على مرحلة جديدة، وهي مرحلة البناء والتنمية وإعادة المؤسسات الحكومية والأمنية إلى حالتها الطبيعية بعد الحالة التي أصابتها جراء الحرب ضد الانقلاب الحوثي.

من جانبه، أكد وكيل أول محافظة المهرة، مختار بن عويّض الجعفري، أهمية هذه الزيارة لتلمس هموم ومشاكل الوحدات العسكرية بالمحافظة، ومعالجتها وتقديم الدعم لها وتهيئتها أكثر للقيام بواجبها المناط بها، مؤكداً أن المؤسسة العسكرية في المهرة تبذل جهودا كبيرة في ضبط الأمن ومكافحة التهريب بشتى أنواعه وبحسب الإمكانيات المتاحة.