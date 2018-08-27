«الهلال الإماراتي» تدشن مشروع بئر ارتوازية في «الوعرة» بالخوخة

المصدر: الحديدة - وام

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس، مشروع حفر بئر مياه ارتوازية في منطقة الوعرة التابعة لمديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، وذلك ضمن جهود الإمارات المستمرة لتوفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين اليمنيين وتلبية احتياجات سكان المناطق المحررة التي تعاني من شح المياه.

توزيع

ويستفيد من بئر المياه الارتوازية التي ستعمل بالطاقة الشمسية أكثر من 2600 مواطن يمني، إضافة إلى سكان القرى المجاورة، وذلك عبر توزيع 48 خزان مياه سعة 400 لتر للواحد على مواقع مختلفة بما يضمن توفير المياه النظيفة للأسر اليمنية والتخفيف من وطأة معاناتهم جراء الأحداث في اليمن.

اهتمام

وقال مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن، سعيد الكعبي، إن مشروع حفر آبار المياه في المناطق المحررة بالساحل الغربي يأتي ضمن اهتمام دولة الإمارات بمشاريع البنية التحتية التي تتلمس احتياجات المواطنين اليومية وبما يسهم في التخفيف من معاناتهم جراء شح المياه وتدمير شبكات المياه والبنى التحتية التي تسبب بها الحوثيون.

مشيراً إلى أن المشروع سيشمل إلى جانب حفر البئر الارتوازية - توصيلها بخط الضخ، إضافة إلى تركيب وحدات الضخ وتنفيذ تمديدات تصل إلى المواقع المختلفة، معتبراً أن المشروع سيساهم في استقرار سكان القرى في مواطنهم.

وعبر أهالي منطقة الوعرة التابعة لمديرية الخوخة بمحافظة الحديدة عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات وذراعها الإنسانية، الهلال الأحمر، على الجهود المبذولة في تنفيذ مشاريع حيوية هدفها التخفيف من معاناتهم اليومية وتلمس احتياجاتهم.