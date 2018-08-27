مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية في اليمن

المصدر: حجة - سبأنت

قام فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برئاسة مدير إدارة الإغاثة العاجلة بالمركز فهد العصيمي، بزيارة تفقدية لعدد من القرى التابعة لمديرية حيران بمحافظة حجة لتقييم احتياجاتها، وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة.

وجرى خلال الزيارة التنسيق مع السلطات المحلية لتنفيذ مخيم إيواء للنازحين الفارين من بطش ميليشيا الحوثي الانقلابية في بعض المديريات.

كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة أمس، توزيع السلال الغذائية على النازحين في مخيمات الجشة والبحرية والارترين في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، حيث تم توزيع 15 طناً من السلال الغذائية يستفيد منها 1218 نازحاً.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة لليمن التي بلغت حتى الآن 274 مشروعاً.