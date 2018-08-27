الاحتلال يزرع مئات الوحدات الاستيطانية بخاصرة القدس

المصدر: الأرض المحتلة - البيان، وكالات

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدء العمل اعتباراً من بداية الشهر المقبل في مشروع لبناء مئات الوحدات الاستيطانية في قلب بلدة بيت حنينا الواقعة في الخاصرة الشمالية لمدينة القدس المحتلة، فيما قررت قوات الاحتلال هدم منزل عائلة في مخيم الأمعري قرب رام الله.

وأكدت صحيفة «بزنس» الإسرائيلية أن الوحدات الاستيطانية الجديدة ستكون مخصصة لليهود المتزمتين. وذكرت أن هذه المعلومات ذكرت على لسان «أرييه أورانج» المرشح الرابع في قائمة «موحدون»، للتنافس على رئاسة بلدية الاحتلال في القدس بعد أقل من ثلاثة أشهر.

وقالت الصحيفة إنه تبين من الفحص الذي أجرته أن 124 وحدة استيطانية وافقت عليها لجنة التخطيط المحلية من بين 324 وحدة استيطانية من المتوقع بناؤها في قلب البلدة الفلسطينية.

وأمهلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عائلة أبو حميد من مخيم الأمعري جنوب رام الله يومين اثنين لإخلاء منزلها تمهيداً لهدمه.

وقالت أم ناصر أبو حميد التي يطلق عليها الفلسطينيون لقب «خنساء فلسطين»، إن الاحتلال سلمها فجر أمس، إخطاراً بهدم الطابق الأول والرابع من منزلها المكون من أربعة طبقات، وأمهلها يومين للإخلاء.

وكان جيش الاحتلال أخذ قياسات منزل عائلة أبو حميد في الرابع عشر من الشهر الجاري، علماً أن المنزل تم هدمه عام 1994، فيما تم هدم منزل آخر يعود للعائلة عام 2003.

6 أسرى

ويزعم الاحتلال أن نجلها إسلام أبو حميد الذي اعتقل في السادس من يونيو الماضي، ألقى حجراً على جندي إسرائيلي من وحدة «دفدوفان» الخاصة أثناء اقتحام مخيم الأمعري في مايو الماضي، حيث أصيب بجروح بالغة، وأعلن لاحقاً عن مقتله.

يشار إلى أن أم ناصر أبو حميد (72 عاماً) والدة لـ 6 أسرى وشهيد، وهم: الشهيد عبد المنعم الذي ارتقى شهيداً في مخيم قلنديا في العام 2002، والأسير ناصر (37 عاماً) ومحكوم بسبعة مؤبدات وخمسين عاماً، ونصر (35 عاماً) محكوم بالسجن خمسة مؤبدات، وابنها شريف (29 عاماً) محكوم بالسجن أربعة مؤبدات، وابنها الأخير الأسير محمد (24 عاماً) محكوم مؤبدين و30 عاماً.

وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس إن قرار الاحتلال بهدم منزل عائلة أبو حميد، جريمة أخرى تستهدف تشتيت العائلة والانتقام منها بعد اعتقال غالبية أفرادها والحكم عليهم بالسّجن لمدى الحياة، واستشهاد آخر.

وأوضح فارس في بيان صدر عن نادي الأسير، أن سلطات الاحتلال تنتهج هذه السياسة المتطرفة كعقوبة جماعية بهدف إلحاق الأذى بأشخاص ذنبهم الوحيد أنهم أقرباء لمناضلين، لافتاً إلى أن هذا الإجراء يعدّ انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي.

اعتقال

أعلن جيش الاحتلال أن قواته اعتقلت 11 فلسطينياً خلال اقتحام محافظات الضفة فجر أمس زاعمة أن فلسطينيين ألقوا عبوة محلية الصنع على موقع تابع لجيش الاحتلال بالقرب من رام الله من دون وقوع إصابات أو أضرار. وقالت مصادر فلسطينية إن بحرية الاحتلال اعتقلت صيادين في بحر شمال غزة وصادرت قاربهما فجر أمس.