مقتل 10 إرهابيين في عملية أمنية جنوبي الموصل

المصدر: بغداد - البيان

نفذت قوات الأمن العراقي، مدعومة بإسناد من قوات التحالف، عملية أمنية استهدفت أنفاق تنظيم داعش الإرهابي، جنوبي الموصل، ما أسفر عن مقتل 10 إرهابيين.

وقال المركز الإعلامي الأمني في بيان أمس، إن فوج التدخل السريع الأول «سوات»، التابع لقيادة شرطة نينوى، نفذ عملية أمنية بإسناد جوي من قوات التحالف الدولي، ضد أحد الأوكار التابعة لداعش، لافتاً إلى أن هذا الوكر يتخذه عناصر داعش ملاذاً لهم.

وأوضح أن القوات الأمنية طوقت المكان المذكور وقامت بتطهيره وتمشيطه، إضافة إلى ردم الحفر في داخله، وغلق فتحاته، ما أسفر بحسب التقارير الاستخباراتية عن مقتل 10 إرهابيين في منطقة الأغر التابعة لناحية (الشورة) جنوب الموصل، منوها إلى أن «هذه العملية تأتي لتجفيف منابع الإرهاب».

وقال الناطق باسم قيادة عمليات نينوى، العميد محمد الجبوري، إن طيران الجيش قصف مواقع لداعش، وأنفاقاً تحت الأرض في وادٍ قرب قرية الأغر، وزلحفة في ناحية الشورة جنوب الموصل، لافتاً إلى أن قصف أنفاق التنظيم يأتي تمهيداً لشن عملية عسكرية في المنطقة لملاحقة ما تبقى من عناصر التنظيم، وذلك تمهيداً لبدء عملية عسكرية في الأيام القليلة المقبلة لإنهاء تسلل مسلحي داعش من جنوبي الموصل.

في السياق أعلن مركز الإعلام الأمني، أن القوات الأمنية في كركوك، ألقت القبض على داعشي في قاطع قضاء الحويجة، يعمل بمنصب ما يسمى مسؤول المضافات العسكرية في قاطع الحويجة، مشيراً إلى أنه كان يخطط لاستهداف قوات الأمن وأبراج الطاقة الكهربائية بالعبوات الناسفة. وأضاف أن هذه العملية تأتي بعد نصب سيطرات وكمائن مؤقتة أسفرت عن القبض عليه، واعترف بأنه شغل أيضا منصب آمر مفرزة عسكرية في عصابات داعش الإرهابية.

وأشار الى أنه اعترف أيضاً بوجود مضافة في قرية كنعان بقضاء الحويجة، وأن الاستخبارات تمكنت من الوصول إليها وهي عبارة عن دار متروكة في القرية يوجد بها 12 عبوة ناسفة و20 صاعقاً للعبوات، فضلاً عن مواد تسليك، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة أصولياً.