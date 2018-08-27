السلطة: «صفقة القرن» ضجيج للتغطية على الاستيطان

المصدر: رام الله - وكالات

دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، التصعيد الإسرائيلي غير المسبوق في العمليات الاستيطانية الاستعمارية التوسعية على حساب أرض فلسطين. وقالت الوزارة في بيان أمس: «آخر العمليات الاستيطانية كانت مصادقة ما تُسمى (الإدارة المدنية) التابعة لوزارة الاحتلال على بناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية جديدة في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، غالبيتها خارج ما تُسمى بـ(الكتل الاستيطانية الضخمة)، وخلق حالة من الترابط والتشبيك بين جميع المستوطنات والبؤر الاستيطانية والكتل الاستيطانية، عبر شق مئات الطرق الضخمة التي تلتهم مساحات واسعة من الأرض، وصولاً إلى تحويل الاستيطان في الضفة إلى كتلة استيطانية واحدة، كأمر واقع مفروض بقوة الاحتلال».