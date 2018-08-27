وزير الخارجية المصري ورئيس المخابرات في أديس أبابا اليوم

المصدر: القاهرة - وكالات

يصل كل من سامح شكري وزير الخارجية المصري، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم الاثنين، لنقل رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى «آبي أحمد» رئيس الوزراء الإثيوبي.

وصرح السفير أحمد أبو زيد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الزيارة تهدف إلى متابعة مسار العلاقات المصرية الإثيوبية وسبل دعمها، والتطورات الخاصة بمفاوضات سد النهضة، في إطار الجهود المبذولة لتنفيذ اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015، ومخرجات الاجتماع التساعي الأخير الذي عقد بأديس أبابا في مايو 2018.

وأضاف «أبو زيد»، أن الاجتماع مع رئيس الوزراء الإثيوبي من المنتظر أن يبحث أيضاً تطورات إنشاء صندوق للبنية التحتية بين مصر وإثيوبيا والسودان، بما يسهم في تفعيل التعاون المشترك في مجال المشروعات التنموية.