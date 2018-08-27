السعودية تدين الهجوم الإرهابي على نقطة أمنية في العريش

المصدر: الرياض - عواصم، وكالات

دانت المملكة العربية السعودية الهجوم الإرهابي الذي أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن إحباطه أول من أمس، بعد محاولته استهداف نقطة أمنية في العريش.

وقالت وزارة الخارجية، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: «ندين ونستنكر الهجوم على نقطة أمنية بمدينة العريش، ونؤكد تضامننا ووقوفنا إلى جانب مصر فيما تتخذه من إجراءات لمحاربة الإرهاب والتطرف».

كما نددت وزارة الخارجية البحرينية بالهجوم الإرهابي، مؤكدة في بيان لها: «ندين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة أمنية في مدينة العريش»، مشددة على وقوف البحرين إلى جانب مصر وتضامنها معها في مواجهة كافة أشكال العنف والإرهاب وتأييدها لكل ما فيه أمنها واستقرارها.

وأعربت وزارة الخارجية عن بالغ تعازيها ومواساتها لذوي الشهداء وتمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين، مجددة موقف البحرين الثابت الذي ينبذ العنف والتطرف والإرهاب بكل صوره ومهما كانت دوافعه ومسبباته، والداعي إلى تضافر جميع الجهود الهادفة لاجتثاث هذه الظاهرة الخطيرة وتجفيف منابع تمويلها.

وأصدرت وزارة الداخلية المصرية بياناً حول الهجوم قالت فيه إن قواتها نجحت في التصدي لهجوم إرهابي على حاجز أمني بالطريق الدولي الساحلي لمدينة العريش، وتمكنت من قتل 4 من المهاجمين، فيما فر الباقون. وتراجعت وتيرة العمليات الإرهابية في سيناء بشكل ملحوظ منذ إطلاق السلطات المصرية عملية أمنية موسعة بداية العام الجاري لتطهير سيناء من الإرهاب. وتمكنت قوات الأمن من توجيه ضربات متلاحقة للتنظيمات الإرهابية خلال الشهر الجاري، وأحبطت مخططاً لتنفيذ هجمات على قوات الأمن ودور عبادة.