مقتل القياديين الحوثيين الحسام وخموسي في حجة

أفادت مصادر عسكرية في المنطقة الخامسة بمحافظة حجة الحدودية بأن قياديين من ميليشيات الحوثي قتلا خلال المواجهات التي شهدتها مديرية حيران.

وقتل القياديان العميد عبدالوهاب محمد الحسام والقاضي صلاح مسعد خموسي في معارك بين الجيش اليمني والانقلابيين، وفقا للعربية.

يشار إلى أن خموسي كان يعمل مشرفاً للميليشيات في مديرية المحابشة.

من جهة أخرى، تمكن الجيش اليمني، السبت بدعم من التحالف، من تفجير 6 ألغام بحرية زرعتها الميليشيات الحوثية في المياه الدولية بالبحر الأحمر.

وأكد مصدر عسكري في التشكيل البحري بالمنطقة الخامسة في الجيش اليمني أن الفرق البحرية العسكرية تمكنت من العثور على 6 ألغام بحرية قرب مرسى حبل في محافظة حجة، وقامت بتفجيرها رغم محاولة الحوثيين إخفاءها بعد مترين في عمق البحر.

ويحاول الحوثيون تعطيل الملاحة في البحر الأحمر من خلال محاولات زرع الألغام التي تهدد الملاحة الدولية.