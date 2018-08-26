الأردن يخفّض صادراته إلى السوق القطري

المصدر: عمان - وكالات ــ غرافيك: حسام الحوراني

تراجعت صادرات الأردن إلى قطر منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر مايو الماضي لـ39.9 مليون دينار، مقابل 56.5 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي (الدولار يعادل 0.7100 دينار أردني).

وأظهرت أرقام دائرة الإحصاءات العامة الأردنية في تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية، أن الأردن كان يصدر إلى قطر قبيل المقاطعة العربية للدوحة لدعمها الإرهاب، كميات بين 400 إلى 500 طن من الخضار والفواكه يومياً، والتي انخفضت إلى ما يقارب 150 طناً فقط.

وزاد الناتج المحلي الإجمالي للأردن 1.9% في الربع الأول من العام الجاري بارتفاع طفيف عن الربع الذي سبقه إذ كان يبلغ 1.8% وفق بيانات دائرة الإحصاءات.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الأردني العام الجاري بنحو 2.5%.

تراجع

وأدت مقاطعة قطر إلى خروج استثمارات في القطاعات الاقتصادية كافة، وتراجع قطاعات أخرى كالسياحة والعقار والنقل البحري، وتخارج ودائع مواطنين وأجانب، وسط تخوفات من طول أمد المقاطعة.

وفي المقابل، كثفت حكومة قطر وصندوقها السيادي ومؤسساتها العامة، ضخ الودائع داخل البنوك العاملة في البلاد، لامتصاص صدمة نزوح ودائع القطاع الخاص.

وأظهرت معطيات تقرير حديث صادر عن مصرف قطر المركزي، أن إجمالي ودائع القطاع العام القطري صعدت إلى 313.3 مليار ريال (85.8 مليار دولار)، في يونيو الماضي.