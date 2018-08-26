الإمارات تنشر أفراح العيد عبر مهرجان «هلال المخا»

المصدر: عدن- ياسر اليافعي

تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي جهودها لتطبيع الحياة في المحافظات المحرّرة، والتخفيف من معاناة المواطنين في هذه المحافظات جراء الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي على اليمنيين.

وشاركت الهيئة أبناء المحافظات المحرّرة أفراح العيد من خلال توزيع الأضاحي وإحياء المهرجانات الترفيهية.

وتحيي الهيئة مهرجانات وفعاليات ومسابقات ترفيهية ورياضية نوعية وهادفة في عدن ولحج وأبين والضالع وتعز، وعدد آخر من المحافظات خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ضمن سلسلة الأعمال والمشاريع الإنسانية والخيرية والخدمية والتنموية التي تنفذها الهيئة منذ سنوات بمناسبة عام زايد.

نساء وأطفال المخا يشاركون في فعاليات المهرجان | البيان

وتستمر الهيئة في دعم عدد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية الثقافية والرياضية والفنية المتنوعة، طوال إجازة العيد، التي تحتوي على الفعاليات والمهرجانات، إلى جانب برنامج «ذوي الهمم»، وعدد من العروض الكوميدية والمسرحية والترفيهية للصغار والكبار، ويتخلل البرنامج مسابقات وجوائز، إضافة إلى فقرات متنوعة وإبداعات شبابية ورقص شعبي.

وانطلقت في ثاني أيام العيد فعاليات مهرجان «هلال المخا» الترفيهي والفني والثقافي، بدعم سخي ورعاية كاملة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للعام الثاني على التوالي. ودشن مهرجان «هلال المخا» مدير الهلال الأحمر الإماراتي محمد القمزي، والسلطة المحلية في المخا ممثلة بمدير عام المديرية سلطان عبدالله محمود، وحضور عدد من المسؤولين والشخصيات الاجتماعية، والمئات من سكان مناطق وأحياء وضواحي المخا والنازحين من نيران الميليشيا والمقيمين في المخا.

حرص قيادة

وقال مدير الهلال الأحمر الإماراتي محمد القمزي: «نشارك اليوم إخواننا أبناء المخا فرحة العيد من خلال تنظيم فعاليات «عيدكم مخا»، التي تهدف لرسم الابتسامة على محيا الأهالي والأطفال في المخا، وإدخال الفرح والسرور إلى قلوبهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك»، مشيراً إلى أنّ هذه الفعالية تتيح لأبناء المجتمع اللقاء مع بعضهم البعض، ما يعزّز المحبة وقيم التسامح والتكامل ويشجع روح الإخاء.

وأكّد القمزي أنّ القيادة الرشيدة في دولة الإمارات تحرص كل الحرص على مواصلة تقديم العون والمساعدة والدعم اللوجستي متعدّد المجالات للأخوة الأشقاء في اليمن، لاسيّما في المحافظات المحررة، متمنياً للجميع قضاء أوقات طيبة والاستمتاع بفقرات وبرنامج «عيدكم مخا».

تفاعل واسع من أبناء المخا مع فعاليات العيد | البيان

شكر وتقدير

بدوره، ثمّن مدير مديرية المخا، سلطان عبدالله محمود، جهود ودور دولة الإمارات عبر ذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر، معرباً عن امتنانه وسعادته بحضور ممثلي هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لمشاركة أبناء المخا فرحة العيد.

وعبّر محمود عن شكره وتقديره لدولة الإمارات حكومة وشعباً، متقدماً بالتهنئة للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنياً لدولة الإمارات ودول التحالف العربي والأمة العربية والإسلامية الخير واليمن والبركات. وتخلل مهرجان «هلال المخا» فقرات فنية وغنائية ورقصات شعبية نالت استحسان الحضور، فضلاً عن مسابقات وجوائز أشعلت الحماس والتفاعل، حيث رسمت الفعالية ككل لوحة عيدية فرح.