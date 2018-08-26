تدمير صاروخ باليستي حوثي استهدف نجران

المصدر: وام

تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة عمران باتجاه أراضي المملكة وتدميره.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي إن قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت مساء أمس إطلاق الصاروخ الباليستي باتجاه مدينة نجران وبطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه وتدميره ولم ينتج عن اعتراضه أية إصابات.

وأضاف المتحدث إن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية المسلحة بقدرات نوعية في تحد واضح وصريح للقرار الأممي رقم(2216)، والقرار رقم (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية و الأمن الإقليمي والدولي وإن اطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفا للقانون الدولي والإنساني.