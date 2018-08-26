إحباط هجوم إرهابي في سيناء وتصفية مسلحين

المصدر: القاهرة - البيان

تمكنت قوات الأمن المصرية من إحباط هجومٍ إرهابي ضد حاجز عسكري على الطريق الساحلي لمدينة العريش، وأسفر عن مقتل أربعة من العناصر الإرهابية وفرار باقي أفراد المجموعة، وتمكنت القوات من ضبط عدد من الأسلحة بحوزة العناصر التي تمت تصفيتها.

وتصدت قوات الشرطة لمحاولة الهجوم الإرهابي الذي استخدم فيه الأسلحة الثقيلة وقذائف «آر بي جي»، بحسب مصادر أمنية قالت إن أربعة عناصر إرهابية قتلوا وتمكنت باقي العناصر من الفرار في الظهير الصحراوي، بينما تم ضبط عشر عبوات ناسفة وعدد من الأسلحة الخاصة بالعناصر الإرهابية تضمنت أسلحة آلية وخزنات آلية وقنابل يدوية وأحزمة ناسفة.

كما تم العثور على كاميرا بحوزة العناصر التي تمت تصفيتها خلال العملية، تستخدم في تصوير مرحلة تنفيذ العملية لبثها عبر المنابر الإعلامية الخاصة بتلك العناصر، كما تم العثور على أجهزة لاسلكية.

من جهة ثانية، نفى النائب العام، المستشار نبيل صادق، في بيان وجود تسريب غاز وراء حادث وفاة سائحين بريطانيين في مدينة الغردقة، مؤكداً أن اللجنة الثلاثية المشكلة من كلية الهندسة بجامعة جنوب الوادي بقنا لمعاينة مكان وفاة سائحين بريطانيين بمدينة الغردقة وأجهزة التكييف انتهت في تقريرها إلى سلامة جميع الأجهزة وعدم وجود تسريب غاز، أو أي غازات سامة أو ضارة. وأوضح البيان أن النيابة العامة لا تزال في انتظار تقرير الطب الشرعي، بشأن تحليل عينات المتوفيين.