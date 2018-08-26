الصدر يصل إلى بيروت في زيارة غير مُعلنة

المصدر: بغداد - وكالات

وصل زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، والداعم لكتلة «سائرون» التي حلت في المرتبة الأولى بنتائج الانتخابات البرلمانية، إلى العاصمة اللبنانية بيروت أمس.

وقال مصدر مسؤول في مكتب الصدر بمدينة قم الإيرانية لـ«إرم نيوز»، إن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وصل إلى بيروت في زيارة خاصة، من دون الكشف عن طبيعة هذه الزيارة.

وعادة ما تستضيف بيروت اجتماعات بين القيادات السياسية الشيعية مع المسؤولين عن ملف تشكيل الحكومة العراقية في حزب الله اللبناني.

وكشفت تقارير صحافية، قبل أسبوعين، عن زيارة سريعة قام بها مسؤول الملف العراقي في حزب الله اللبناني محمد كوثراني، بالتزامن مع وصول قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني من أجل الضغط على القوى الشيعية لتشكيل تحالف طائفي يهدف إلى دفع مرشح قريب من طهران والمحور القريب منها بالمنطقة.