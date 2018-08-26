«النصر»: العبيدي والنجيفي الأقرب لرئاسة البرلمان

المصدر: بغداد - وكالات

قال النائب السابق في البرلمان العراقي، عن محافظة نينوى، والقيادي في ائتلاف «النصر» بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، محمد نوري عبد ربه، إن وزير الدفاع السابق خالد العبيدي، ونائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي هما أقرب شخصيتين لتولي منصب رئيس البرلمان الجديد.

وقال عبد ربه، في تصريح صحافي إن «هناك أكثر من شخصية مطروحة حتى الآن لتولي منصب رئيس البرلمان وهي أسامة النجيفي وخالد العبيدي، ومحافظ الأنبار محمد الحلبوسي والنائبان السابقان محمد تميم وطلال الزوبعي لكن الأقرب حالياً للمنصب هو النجيفي والعبيدي، والأوفر حظاً هو العبيدي إذا لم يكن هناك جديد خلال الأيام القليلة المقبلة».و أكد عبد ربه حدوث تفاهمات متقدمة حول تشكيل الكتلة الأكبر، لافتاً إلى أن الأيام المقبلة ستشهد انضمام قوى سياسية جديدة، كما أن هناك فائزين في الانتخابات النيابية يتوجهون للانضمام لتحالف سائرون.