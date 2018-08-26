البصرة تلزم شركات النفط بإنشاء محطات مياه

المصدر: بغداد - البيان

طالب محافظ البصرة، أسعد العيداني، شركات النفط الكبرى العاملة بالمحافظة، بإنشاء محطات لتحلية وتعقيم المياه، إذا رغبت بالاستمرار في العمل ضمن نطاق المحافظة.

وقال العيداني، في بيان أمس، إن الاتفاق تمّ مع مدير شركة نفط البصرة إحسان عبد الجبار، بتبليغ الشركات النفطية الكبرى العامة في البصرة بالحضور إلى المحافظة، بغية إبلاغهم بأن كل شركة تريد الاستمرار بالعمل في المحافظة، تقوم بإنشاء محطة لتحلية وتعقيم الماء ليكون صالحاً للاستخدام البشري، موضحاً أن كل مبالغ هذه المحطات تستقطع من مبالغ المنافع الاجتماعية، حتى وإن كان المبلغ أكبر مما خصص سابقاً.

وأكد أنه على الحكومة الاتحادية معالجة الموضوع، وإن كان بإعطاء الشركات نفطاً مقابل العمل، مشدداً على أنه في حال عدم الاستجابة سنتخذ كل التدابير اللازمة لحماية أهلنا بالبصرة.

في السياق، دعا النائب عن المحافظة، جمال المحمداوي، إلى تشكيل خلية أزمة طوارئ عاجلة لمعالجة حالات التسمم التي ظهرت في المحافظة، فيما أشار إلى شبهات فساد في القرض الياباني المخصص لإنشاء مشاريع ماء في المحافظة. وقال المحمداوي في بيان إنه يجب الإسراع في تشكيل خلية أزمة عاجلة، وعلى مستوى حكومي عالٍ لمعرفة أزمة حالات التسمم، والوقوف على أسباب هذه المشكلة وتشخيص مسببات الوباء.