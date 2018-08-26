المصدر: بغداد - وكالات

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اعتقال خمسة من عناصر تنظيم «داعش» في الجانب الأيسر من محافظة الموصل.

وقالت الداخلية في بيان، أمس، إن فوج الطوارئ الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى، وبناءً على معلومات دقيقة، ألقى القبض على داعشي كان يعمل فيما يسمى بالحسبة إبان سيطرة داعش على مدينة الموصل، موضحة أنه تم القبض عليه في منطقة حي تسعين في الجانب الأيسر من مدينة الموصل.

وأضافت الداخلية، أن فوج الرد السريع الثاني التابع للقيادة نفسها، وبناءً على معلومات وتعاون المواطنين، ألقى القبض على أربعة عناصر من داعش كان اثنان منهم يعملان فيما يسمى بالأمنية، والآخران كانا يعملان مقاتلين في فترة سيطرة عصابات داعش الإرهابية على مدينة الموصل.وبينت الداخلية، أنه تم القبض على ثلاثة منهم في منطقة حي تسعين.