الجيش اليمني يفجر 6 ألغام بحرية زرعها الحوثيون

تمكن الجيش اليمني بدعم التحالف من تفجير 6 ألغام بحرية زرعتها الميليشيات_الحوثية في المياه الدولية بالبحر الأحمر.
وأكد مصدر عسكري في التشكيل البحري بالمنطقة الخامسة في الجيش اليمني وفقا للعربية أن الفرق البحرية العسكرية تمكنت من العثور على 6 ألغام بحرية قرب مرسى حبل في محافظة #حجة، وقامت بتفجيرها رغم محاولة الحوثيين إخفاءها بعد مترين في عمق البحر.
ويحاول الحوثيون تعطيل الملاحة في البحر الأحمر من خلال محاولات زرع الألغام التي تهدد الملاحة الدولية.
الجيش اليمني يفجر 6 ألغام بحرية زرعها الحوثيونhttps://t.co/8zESAMhjFW#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/9BDqlsEBhe— صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٢٥ أغسطس ٢٠١٨