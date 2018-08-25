«الهلال» تدخل الفرحة إلى قلوب «أصحاب الهمم» في عدن وأبين

المصدر: عدن - وام

نظمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي فعاليات مهرجان «ذوي الهمم» في كل من عدن وأبين، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وفي إطار عام زايد 2018.

وتضمن المهرجان، الذي استهدف فئة الصم والبكم والجرحى المعاقين من فرق نزع الألغام إلى جانب عدد من المكفوفين، إقامة أكشاك لبيع منتجات أسر ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال قيام «ذوي الهمم» ببيعها بأنفسهم على أن تعود إيراداتها لهم.

كما تضمن المهرجان تنظيم رحلة ترفيهية تخللها عدد من ألعاب التسلية وتقديم الهدايا والحلويات والمشروبات التي أدخلت الفرحة إلى قلوب الأطفال وأولياء أمورهم.

وقال منسق المنظمات المحلية والدولية والهلال الأحمر الإماراتي في محافظة أبين، خالد هيثم، إن المهرجان الذي تم تنظيمه بدعم سخي من الهلال الأحمر الإماراتي يهدف إلى مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة ليكونوا عناصر فاعلة في المجتمع.

خروج من التهميش

من جانبها قالت منظمة مهرجان ذوي الهمم في عدن، اعتدال عبد الحميد سلام، إن فكرة المهرجان تهدف إلى تشجيع ذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم على الانتقال من موقع التهميش إلى مكان أفضل يتيح لهم تقديم ما لديهم من قدرات وإبداع، وبدورنا نعمل على إبراز هذا الجانب والعمل على تعزيز الإمكانات حتى يعيش ذوو الهمم في وضع وموقع ومكانة أفضل ومستحقة.

وثمّنت جهود الهلال الأحمر الإماراتي الكبيرة المستمرة في دعم مشاريع ذوي الاحتياجات الخاصة بعدن، مؤكدة أن الهلال الأحمر الإماراتي منذ تحرير عدن يقدم العون والمساعدة، وأسهم بشكل كبير في تأهيل وصيانة عدد من مباني ذوي الاحتياجات، إضافة إلى تنفيذه دورات تدريبية وتأهيلية، وأيضاً منح الأطفال كسوة العيد. وعبّرت عن شكرها وتقديرها لدولة الإمارات حكومة وشعباً على كل ما يقدمونه في سبيل خدمة الإنسانية في بلادنا وشتى بقاع الأرض.

وثمّن ذوو الهمم وأولياء أمورهم جهود ودور الإمارات عبر ذراعها للأعمال الإنسانية الهلال الأحمر الإماراتي، معربين عن شكرهم وتقديرهم وامتنانهم لدعمه السخي لذوي الاحتياجات الخاصة، ولتنظيمه الفعاليات والأنشطة العيدية المتنوعة التي غمرت المواطنين في عدن وفي بقية المحافظات المحررة بالفرح والسرور.

وأعرب عدد من ذوي الهمم وأقاربهم وعدد من الشخصيات الاجتماعية والفكرية عن أجمل التهاني والتبريكات لقيادة وحكومة وشعب الإمارات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنين لها ولدول التحالف العربي والأمة العربية والإسلامية الخير ولليمن والسلام.