حجاج أفريقيا يثمنون جهود المملكة

المصدر: منى - واس

ثمن حجاج أفريقيا الذين تستضيفهم الندوة العالمية للشباب الإسلامي لحج هذا العام 1439 هـ الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وأدت إلى تيسير مناسك الحج وتسهيل الوقوف بعرفة والنفرة منها إلى مشعر مزدلفة وحسن التنظيم في رمي الجمرات.

وشكروا الله على نعمته عليهم في وصولهم إلى مكة المكرمة لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام. يذكر أن الندوة العالمية استضافت لحج هذا العام 90 حاجاً من 13 دولة أفريقية أعدت لهم العديد من البرامج والفعاليات الهادفة والزيارات للمعالم التاريخية والإسلامية التي تعرف بالمملكة وتترك أثراً طيباً في نفوس الحجاج.