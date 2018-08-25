بوتين يزور السعودية بدعوة من خادم الحرمين

المصدر: موسكو - وكالات

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف قوله إن موسكو تعد لزيارة يقوم بها الرئيس فلاديمير بوتين إلى السعودية بعد تلقيه دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ونقلت الوكالة عن بوغدانوف قوله إن الزيارة ستتم في وقت يناسب جدول مواعيد بوتين. ولم يفصح عن الموضوعات التي قد يتناولها اللقاء أو الموعد الذي وجهت فيه الرياض الدعوة إلى بوتين. وتعاونت روسيا والسعودية بشكل وثيق في أسواق النفط العالمية لكبح إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والدول غير الأعضاء بالمنظمة. وأصبح الملك سلمان أول ملك سعودي يزور روسيا في أكتوبر الماضي حيث التقى بوتين في الكرملين.

وفي يوليو الماضي جلس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى جوار بوتين في افتتاح نهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

ونقلت وكالة تاس عن بوغدانوف قوله «يجري العمل على الإعداد للزيارة، سيتحدد التوقيت وفق جدول مواعيد الرئيس». ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن بوغدانوف قوله «هذا متروك لإدارة الرئيس لكن أعتقد أن من المنطقي حدوث زيارة. الرئيس تلقى دعوة من الملك سلمان».