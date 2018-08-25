تراجع السياحة الوافدة على قطر

المصدر: دبي - البيان

كشفت الهيئة العامة للسياحة القطرية عن تراجع عدد السياح الذين استقبلتهم قطر، في النصف الأول من العام الجاري، بـ35 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضحت الهيئة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أن عدد من استقبلتهم قطر، خلال المنتصف الأول من السنة الجارية، بلغ 689 ألفاً و944 زائراً، بانخفاض 35 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

تراجع واضح

ولاحظ المصدر أن عدد الزوار القادمين من دول مجلس التعاون تراجع، خلال الفترة ذاتها، بـ84 في المئة (بانخفاض 538 ألفاً و173 زائراً).