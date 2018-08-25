استثناءات بحرينية من منع تأشيرات القطريين

المصدر: المنامة - وكالات

أعلنت الداخلية البحرينية، أمس، أنه تم استثناء الحالات الإنسانية الخاصة المتعلقة بالعوائل المشتركة من قرار إيقاف إصدار تأشيرات الدخول للمواطنين القطريين.

وذكرت الوزارة في بيان أنه إلحاقاً بالبيان الصادر بتاريخ 21 أغسطس الجاري، المتضمن إيقاف إصدار تأشيرات الدخول للمواطنين القطريين نتيجة تمادي السلطات القطرية غير المسؤولة في التصرفات العدائية ضد مملكة البحرين، فقد أصدرت وزارة الداخلية بياناً توضيحياً أكدت فيه أنه يُستثنى في منح التأشيرات الحالات الإنسانية الخاصة المتعلقة بالعوائل المشتركة، وذلك ضمن ضوابط تتضمن مراعاة وترقب حركة انتقال الأموال، خصوصاً في هذه الظروف.