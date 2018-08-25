«الناتو» يسعى إلى تدريب القوات العراقية

المصدر: بغداد - وكالات

أعلن قائد قيادة القوات المشتركة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، الأدميرال البحري جيمس فوغو، عن سعي الحلف للمباشرة بمهمة تدريبية واسعة في العراق.

وبحسب صحيفة المدى العراقية، أشار فوغو إلى أن قادة عراقيين طلبوا من الحلف أثناء قمة بروكسل التي عقدت في 12 يوليو الماضي الإشراف على المهمة وتنفيذها، مؤكداً أن قادة الحلف قد وافقوا على هذا الطلب.

وستستند جهود التدريب إلى مشاركة سابقة لحلف الناتو في البلد اشترك فيها سبعة أعضاء عملوا كمندوبين عن جهود الحلف. وقال الأدميرال فوغو إن مهمة التدريب ستشتمل على 500 جندي يتم إرسالهم إلى البلد للمضي قدماً بمهام التدريب، وأن جنرالاً كندياً سيكون قائد هذه المهمة في العراق.