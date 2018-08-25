الأمم المتحدة والجامعة العربية تدينان الهجوم الإرهابي في ليبيا

المصدر: نيويورك، القاهرة - وام

أدانت الأمم المتحدة الهجوم الإرهابي الذي وقع على بوابة كعام شرقي العاصمة الليبية طرابلس، ما أسفر عن مقتل أربعة من عناصر الأمن وإصابة سبعة آخرين. ودعت في بيان أصدرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «أنسميل»، السلطات الليبية، إلى إجراء تحقيق شفاف وتقديم الجناة إلى محاكمات عادلة.

كما أدانت جامعة الدول العربية، الهجوم الإرهابي. وجدّد محمود عفيفي الناطق باسم الأمين العام للجامعة العربية، دعم الجامعة وتضامنها الكامل مع ليبيا، على كافة المستويات في مكافحة الإرهاب، وفي كل ما من شأنه أن يسهم في تثبيت الأمن والاستقرار في ربوع البلاد. ونقل عفيفي تعازي أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة، إلى أسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.