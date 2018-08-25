مصر تستهدف إعداد مشروع لمواجهة زيادة السكان

المصدر: القاهرة - البيان

يتجه البرلمان المصري، لمناقشة قضية النمو السكاني بشكل موسع، فور عودته من الإجازة البرلمانية، في خطوة تستهدف إعداد مشروع وطني لمواجهة الزيادة السكانية، في ظل الزيادة الكبيرة في النمو السكاني.

وكشف رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المستشار بهاء الدين أبو شقة، أنّ البرلمان يتجه لتشكيل لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية، والتضامن والاقتصادية والإسكان، وبقية اللجان المعنية بالزيادة السكانية.

وقال أبو شقة، إن المجلس سيعمل على إعداد مشروع وطني لمواجهة الزيادة السكانية في دور الانعقاد الرابع، لافتاً إلى أنّ هناك زيادة مضطربة في النمو السكاني، لا سيّما وأنّ هناك زيادات تصل لـ 2.5 مليون سنوياً في عدد سكان مصر.

وأكّد رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنّ المجلس سيعكف على إعداد دراسة شاملة بكافة الجوانب والاستماع لكافة المتخصصين من الأزهر والكنسية، وغيرهما، حتى الخروج بنتيجة جيدة وحل مناسب للأزمة السكانية، بما يتوافق مع الاتجاهات العالمية وبما لا يخالف الشرع الحنيف.