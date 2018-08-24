البحرين تستثني الحالات الإنسانية من قرار وقف إصدار التأشيرات للقطريين

المصدر: وام

استثنت مملكة البحرين الحالات الإنسانية الخاصة المتعلقة بالعوائل المشتركة من قرار إيقاف إصدار تأشيرات الدخول للمواطنين القطريين نتيجة تمادي السلطات القطرية غير المسئولة في التصرفات العدائية ضد المملكة وذلك ضمن ضوابط تتضمن مراعاة وترقب حركة انتقال الأموال خصوصا في هذه الظروف.

وأكدت وزارة الداخلية البحرينية - في بيان توضيحي أصدرته اليوم إلحاقا ببيانها الصادر بتاريخ 21 أغسطس 2018 - أن العدد المسموح به في هذا الصدد سيكون محدودا جدا في إطار حماية المجتمع البحريني على أن يتم لاحقا تحديد ماهية الحالات الخاصة وآلية تقديم الطلبات.