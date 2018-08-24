العراق يعتزم شن غارة لاستهداف البغدادي في سوريا

المصدر: بغداد - وكالات

كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية عن عزم القوات الجوية العراقية شن غارة جديدة داخل الأراضي السورية لاستهداف زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبو بكر البغدادي.

وقال مقرر اللجنة عبد العزيز حسن، في تصريحات أمس، إن الضربة الجوية الذي نفذتها القوة الجوية العراقية في وقت سابق داخل الأراضي السورية أدت إلى مقتل 22 من قيادات داعش الإرهابي، لافتا إلى أن القوة الجوية العراقية ستنفذ ضربة جديدة داخل الأراضي السورية للقضاء على زعيم تنظيم داعش الإرهابي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الحكومة الاتحادية حصلت على معلومات استخباراتية تشير إلى وجود عدد من قيادات داعش الإرهابية في المناطق الحدودية بين العراق وسوريا ومن المحتمل وجود زعيم التنظيم البغدادي في هذه المقرات، مبينا أن العملية المقبلة ستتم بموافقة الحكومة السورية.