الزياني: خطط تنفيذية طموحة أثمرت «حجاً بلا حوادث»

المصدر: منى - واس

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، بالجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة العربية السعودية لإنجاح موسم الحج لهذا العام، وما وفرته من إمكانيات لضمان الأمان والراحة والاطمئنان لحجاج بيت الله الحرام.

وعبر الزياني في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عن بالغ الامتنان والاعتزاز بما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وحكومته الرشيدة، من رعاية واهتمام بضيوف الرحمن من أبناء الأمة الإسلامية لأداء فريضتهم المقدسة في أجواء إيمانية مطمئنة وبكل يسر وسهولة وأمان، مشيداً بما اعتمدته المملكة من خطط تنفيذية طموحة في مختلف المجالات الأمنية والصحية والتموينية والإعلامية، وما وفرته الأجهزة ذات العلاقة من إمكانيات عديدة وطاقات بشرية مؤهلة ومتخصصة، مما كان له أبلغ الأثر في خلو موسم الحج لهذا العام من أية حوادث تذكر.