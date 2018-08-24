وزير الأوقاف الفلسطيني: لخادم الحرمين مآثر في نضالنا

المصدر: منى - واس

أكد وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني، الشيخ يوسف ادعيس، أن لخادم الحرمين الشريفين مآثر كثيرة في الدفاع والنضال في فلسطين، وهذه المآثر محفورة في قلب الفلسطينيين قيادة وحكومة وشعباً، وأن العلاقة بين فلسطين والمملكة علاقة وثيقة وأخوية متينة.

جاء ذلك في تصريح له خلال زيارته لمخيم ضيوف خادم الحرمين الشريفين من أسر شهداء فلسطين التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بمشعر منى، حيث كان في استقباله نائب الأمين العام للبرنامج الدكتور زيد الدكان، ورئيس لجنة حجاج أسر شهداء فلسطين علي الزغيبي، وسفير فلسطين لدى المملكة بسام الأغا، والسفير الفلسطيني بجمهورية مصر العربية ذياب اللوح. وقال الشيخ ادعيس «إن للمملكة مآثر كثيرة وقديمة على الشعب الفلسطيني كونها وقفت معنا في خندق المقاومة ضد الاحتلال».