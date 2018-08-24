فرنسا: بحث عودة اللاجئين السوريين ضرب من الأوهام

المصدر: باريس - رويترز

رفضت فرنسا أي اقتراح بشأن إمكانية بدء عودة ملايين اللاجئين السوريين إلى ديارهم، وهو ما حثت عليه روسيا التي تدعم الرئيس السوري بشار الأسد.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أنييس فون دير مول، إن الظروف لم تتهيأ بعد للعودة، نظراً إلى معاملة الأسد للذين عادوا بالفعل، واحتمال شن هجوم على منطقة تسيطر عليها المعارضة شمالي سوريا.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، دعت روسيا القوى الغربية المعارضة للحكومة السورية إلى مساعدة اللاجئين على العودة لديارهم، والمساعدة على إعادة إعمار المناطق التي تسيطر عليها.

وقالت الناطقة: «شهد هذا العام أكبر حركة نزوح منذ بدء الصراع، وحذر المجتمع الدولي بأسره من مخاطر أزمة إنسانية ضخمة وأزمة مهاجرين في حال شن هجوم على محافظة إدلب».