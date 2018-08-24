375 ألف حاج عربي أدوا المناسبك

المصدر: مكة المكرمة - وكالات

تَصَدّرت مصر الإحصائية التي أعلنت عنها المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية لهذا العام بـ89426 حاجاً قَدِموا لأداء مناسك الحج، من أصل 375 ألف حاج عربي أدوا النسك من 19 دولة.

وجاءت العراق في المرتبة الثانية بـ41553، والجزائر ثالثاً بـ36314؛ فيما حلت السودان رابعة في أعداد الحجاج العرب لهذا الموسم بـ34999 حاجاً، وقدِم من المغرب 33969 حاجاً محتلة المرتبة الخامسة في سلم الترتيب، ثم سوريا التي وصل منها للأراضي المقدسة لأداء الفريضة 19039 حاجاً؛ مشكّلة ارتفاع بحوالي 5 آلاف حاج بعد أن كان العدد الموسم الماضي مقتصراً على حوالي 14 ألف حاج.

وشهد هذا الموسم قدوم 15146 حاجاً من الأردن، و12265 حاجاً من تونس؛ و 9036 من الصومال؛ أما ليبيا فقد بلغ عدد حجاجها 9438 حاجاً، ووصل عدد حجاج عمان إلى 12066 حاجاً، والكويت 5324، وحجاج دولة موريتانيا 2185 حاجاً.