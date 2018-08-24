المصدر: نيويورك - وكالات

أعربت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري دي كارلو، عن قلقها البالغ لنفاد الأموال المخصصة لوقود الطوارئ التي تدعم نحو 250 منشأة أساسية في غزة، ودعت إلى توفير لتأمين الخدمات الأساسية حتى نهاية عام 2018.

وأبدت دي كارلو قلقها إزاء النقص الخطير في الأدوية الأساسية بعد استنفاد نحو 40% من مخزون الأدوية.

وشهدت غزة تصعيداً في أعمال العنف منذ بدء تظاهرات مسيرة العودة في مارس والتي تصدت لها القوات الإسرائيلية بالذخيرة الحية ما أدى إلى مقتل 171 فلسطينياً.

وعقد مجلس الأمن اجتماعه الشهري حول النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي في وقت تبذل الأمم المتحدة جهوداً بالتنسيق مع مصر من أجل التصدي للأزمة الإنسانية في غزة ووضع حد للعنف.