الصفدي وشكري يبحثان مفاوضات السلام الفلسطيني الإسرائيلي

المصدر: القاهرة - البيان

أجرى وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، اتصالاً هاتفياً بنظيره المصري سامح شكري، حيث أطلعه على نتائج زيارته الأخيرة إلى العاصمة الأميركية واشنطن ولقائه مع المسؤولين الأميركيين فيما يتعلق بسبل دفع عملية السلام وتشجيع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على استئناف المفاوضات.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية: إن الاتصال تناول أيضاً الموقف الحالي لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، وكيفية العمل والتنسيق بين مصر والأردن من أجل توفير الدعم المطلوب للوكالة لتمكينها من الاضطلاع بدورها في رعاية اللاجئين الفلسطينيين، كما اتفق الوزيران على استمرار التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة لتبادل الآراء حول عدد من القضايا الإقليمية التي تهم الطرفين.