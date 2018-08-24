تعثر مفاوضات فتح معبر رأس جدير بين تونس وليبيا

المصدر: تونس- وكالات

تعثرت المفاوضات لإعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي الواقع بين تونس وليبيا، والتي كانت مقررة خلال عطلة العيد، بعد أسابيع من الانتظار.

ويعمل المسؤولون في بلدية بن قردان التونسية وزوارة الليبية على جانبي الحدود، على التوصل إلى اتفاق ينهي الخلافات المتواترة في المعبر الرئيسي بين البلدين، وكان يفترض أن يتم التوصل إلى اتفاق لفتح المعبر خلال عطلة العيد، لكن تم تأجيل المفاوضات إلى اجتماع ثانٍ سيعقد خلال أيام، بحسب ما أعلنه مسؤولون في جنوب تونس.

يشار إلى أن المعبر مغلق منذ مطلع يوليو الماضي، وتقتصر الحركة على الحالات الطارئة.