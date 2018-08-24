التحالف الدولي: قيادة البغدادي لداعش «غير مؤثرة»

المصدر: واشنطن - وكالات

قال الناطق باسم التحالف الدولي، بقيادة واشنطن، شون ريان، إن قيادة أبو بكر البغدادي لداعش الإرهابي باتت «غير مؤثرة» خاصة مع اقتراب هزيمته بشكل كامل، منوهاً بأن البغدادي كان شخصاً مكروهاً جداً، لكنه بات الآن عديم جدوى وغير فعال، لذلك نحن غير معنيين بأي تعليقات تصدر عنه.

وأضاف ريان في تصريحات أمس، «نعتقد أن قيادته غير مؤثرة ونحن نركز على هزيمة آخر فلول التنظيم الإرهابي إن كان موجوداً أو لا فإن هذا لا يعني شيئاً». وأوضح، «لدينا مهمة وهي هزيمة داعش في وادي الفرات الأدنى وهذا ما سنقوم به»، مشيراً إلى أن التحالف وقوات سوريا الديمقراطية يضعون الخطط المناسبة استعداداً «للمعركة الأخيرة». وأضاف أن التنظيم الإرهابي بات يستخدم «آخر مقاتليه».