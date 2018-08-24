احباط هجمات لزوارق حوثية واعتراض صاروخ باليستي باتجاه جازان

المصدر: وام

أعلن متحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية أمس ان التحالف أحبط هجمات بزوارق سريعة مفخخة نشرتها ميليشيا الحوثي الموالية لايران بغرض استهداف سفن تجارية.

وأكد التحالف أنه اتخذ التدابير اللازمة لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر.

في غضون ذلك، أعلن المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي ان قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت الساعة التاسعة وخمس دقائق ( 05 : 21 ) من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي اطلقته الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة (عمران) باتجاه أراضي المملكة.. من دون وقوع أية إصابات، ليبلغ إجمالي عدد الصواريخ البالستية التي أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية حتى الآن (180) صاروخًا.

ونقلت وكالة الانباء السعودية عن العقيد الركن تركي المالكي قوله إن الصاروخ كان باتجاه مدينة (جازان)، وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، مؤكدا أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح للقرار الأممي رقم (2216)، والقرار رقم (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.كما اكد ان إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفًا للقانون الدولي والإنساني.