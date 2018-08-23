الاحتلال يصيب فلسطينيين اثنين ويعتقل 11 في الضفة

المصدر: وام

أصيب فلسطينيان اثنان بجراح مختلفة اليوم إثر اعتداء مستوطنين يهود عليهما قرب حاجز زعترة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن الجريجين وصلا إلى مستشفى رفيديا لتلقي العلاج عقب اعتداء المستوطنين عليهما.

على صعيد متصل اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 10 فلسطينيين في الضفة الغربية بتهمة مقاومة الاحتلال و آخر حاول التسلل من قطاع غزة إلى فلسطين المحتلة عام 48 .

من ناحية آخرى توغلت جرافات الاحتلال الإسرائيلي خارج السياج الفاصل عبر بوابة عسكرية بمنطقة " ملكة " شرقي حي الزيتون في قطاع غزة.