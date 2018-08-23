الحجاج يرمون الجمرات في أول أيام التشريق

المصدر: منى - وام

شرعت جموع حجاج بيت الله الحرام بعد زوال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، أول أيام التشريق، في رمي الجمرات، حيث توجهوا إلى الجمرات بمشعر منى، ورموا الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، تأسياً واتباعاً للرسول الكريم، عليه أفضل الصلاة والسلام. وخصصت مسارات متعددة وفق خطة محكمة لتوزيع الحشود على الأدوار المتعددة لمنشأة الجمرات بما يضمن إتمام الرمي بكل يسر وسهولة. واستعدت قوات الأمن السعودية منذ ساعة مبكرة، ونشرت عشرات الآلاف من الجنود والضباط لخدمة ضيوف الرحمن.

واستقبل الحرم المكي، أمس، جموع المؤدين لصلاة العيد وطواف الإفاضة، فيما أكد قائد قوات أمن الحج الفريق أول ركن، خالد الحربي، جاهزية منشأة الجمرات لاستقبال الحجاج، عبر منظومة أمنية مكونة من الأمن العام ومن قوات الطوارئ الخاصة الموكلة لها إدارة وتنظيم حركة الحشود في منشأة الجمرات.

في سياق متصل، أكد الناطق الأمني لوزارة الداخلية السعودية، اللواء منصور التركي، نجاح موسم حج هذا العام، بسبب التزام الحجاج بالتعليمات والأنظمة. وقال التركي في مؤتمر صحفي إن التزام الحجاج في تنظيم التفويج عند دخولهم من مزدلفة إلى منى، وتوجههم إلى رمي الجمرات كان له الأثرُ الكبير فيما تحقق من نتائج، مشيراً إلى نتائج إيجابية تتماشى مع الأهداف التي تم تحديدها لخطط أمن الحج. وأوضح التركي أن تحقيق أهداف مواسم الحج لا يتوقف فقط على ما توفّره المملكة لخدمة ضيوف بيت الله الحرام، وإنّما للحجاج الدور الكبير في نجاح هذه التنظيمات وفي تحقيق الأهداف. وقال التركي: «نشيد بما أظهره حجاج بيت الله الحرام من التزام في تنظيم التفويج.. لحجاج بيت الله الحرام الدور الكبير في نجاح التنظيمات وتحقيق الأهداف».

29.5

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، أن عدد المكالمات الناجحة محلياً ودولياً تجاوزت الـ29.5 مليون مكالمة.

وأبانت الوزارة أن معدل مؤشر نجاح المكالمات قد تجاوز 99 في المئة.

وأوضحت في الإحصائية الخاصة في أداء شبكات الاتصالات بمكة المكرمة لليوم العاشر من ذي الحجة 1439هـ أن حجم تنزيل البيانات وصل إلى الـ1383 تيرابايت بنسبة زيادة تقدر بـ35 في المئة عن العام الماضي، وبما يعادل مشاهدة أكثر من 850 ألف ساعة من المقاطع المرئية، بالإضافة إلى أن سرعة التنزيل للإنترنت قد بلغت 26.55 ميجابت/‏ثانية، بنسبة تحسن 111 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

وبينت أن معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات في مكة المكرمة خلال يوم العاشر من ذي الحجة 1439هـ قد بلغ (264 ميجابايت/‏ مشترك) مقارنةً بمعدل استهلاك الفرد اليومي العالمي للبيانات البالغ (150 ميجابايت/‏ مشترك)، مشيرةً إلى أن أكثر التطبيقات استهلاكاً للبيانات (يوتيوب، سناب شات، فيسبوك، واتساب، انستغرام). مكة المكرمة - واس