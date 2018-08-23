الإمارات: مبادرة هدنة أفغانستان إيجابية للسلام

المصدر: أبوظبي ـ البيان، وام

رحبت الإمارات بالمبادرة الحكيمة للرئيس الأفغاني، أشرف غني، الرامية إلى وقف إطلاق النار خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأشارت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها بهذه المناسبة إلى أن المبادرة تصب في جهود بناء الثقة اللازمة لخلق جو إيجابي يدعم المساعي السياسية التي تعزز فرص الأمن والاستقرار والسلام في أفغانستان.

وأضاف بيان وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن حقن دماء المواطنين الأفغان في هذه الأيام الفضيلة دعوة إيجابية من الحكومة الأفغانية وخطوة إيجابية من خطوات بناء الثقة الضرورية لإنهاء الاقتتال في أفغانستان.

وأكد البيان أن الإمارات ومن خلال التزامها التاريخي تجاه جمهورية أفغانستان الإسلامية والشعب الأفغاني حريصة على استقرار وازدهار هذا البلد المسلم وترى أن ذلك سينعكس أمناً واستقراراً على المنطقة وأن دعم هذه المبادرة يأتي من حرص دولة الإمارات على قيم السلام في أفغانستان والمنطقة، وتدعو دولة الإمارات للاستجابة لمبادرة الرئيس غني والبناء عليها للوصول إلى حل سياسي مستدام.

محادثات موسكو

في السياق، أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أمس، عن إدانة الإمارات و استنكارها، الهجوم الذي استهدف القصر الرئاسي في كابل، مشددة على موقف الدولة الثابت و الرافض لمختلف أشكال العنف.

و أبدت أسفها العميق لتوقيت هذا الهجوم في ظل المبادرة التي أطلقها الرئيس الأفعاني.

إلى ذلك، قال مسؤولان كبيران في الحكومة الأفغانية، إن بلاده لن تحضر محادثات سلام تستضيفها روسيا في قرار قد يجعل موسكو تعيد النظر في خطتها لدعوة حركة طالبان إلى مؤتمر دولي لمناقشة مستقبل البلاد.