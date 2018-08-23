السجن عقوبة رفع العلم الفلسطيني

المصدر: الأراضي المحتلة - وكالات

ذكرت وسائل إعلام الاحتلال أن عدداً من قادة الأحزاب اليمينية المتشددة بصدد تقديم مشروع قانون سياسي في الكنيست لمعاقبة أي عربي لأبناء فلسطين داخل الخط الأخضر بالسجن لمدة عام، حال مبادرته برفع العلم الفلسطيني خلال أي تجمعات أو مظاهرات للعرب داخل دولة الاحتلال.

واعترفت مصادر سياسية أن السبب الرئيس وراء القيام بهذه الخطوة هو تكرار رفع الكثير من العرب للعلم الفلسطيني، وهي الخطوة التي استفزت بقوة الكثير من مواطني الاحتلال واعتبروها «تحريضاً» ضدهم.

وأضافت أن حالة من الغضب سيطرت على الأوساط الإسرائيلية بعد جنازة أحد أفراد المقاومة الفلسطينية من أبناء مدينة أم الفحم، الذي استشهد على يد قوات الاحتلال بعد مزاعم بمحاولته تنفيذ عملية استشهادية في القدس. وشهدت الجنازة رفع العشرات من أبناء عرب فلسطين للعلم الفلسطيني.