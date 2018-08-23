دحر هجوم لـ«داعش» بنينوى

المصدر: بغداد - وكالات

قالت مصادر إن الجيش العراقي تمكن من صد هجوم قوي استهدفه في بلدة البعاج في نينوى، وتمكن من تدمير القوة المهاجمة بالكامل، كما أسفر الهجوم الذي شنه مسلحو التنظيم، على قرية تابعة لقضاء طوزخورماتو عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف القوات العراقية في تلك المنطقة.

من جانب آخر، قُتل خمسة من ميليشيا الحشد، وأصيب ستة آخرون، في هجوم انتحاري شمال تكريت، بمحافظة صلاح الدين، عن طريق تفجير انتحاري نفسه، نفسه بالقرب من مقر سرية تابعة لميليشيا الحشد بقرية سديرة الصغرى جنوب شرق قضاء الشرقاط شمال مدينة تكريت. وتمكن الانتحاري من التسلل عبر جبال مكحول سالكاً طريق الوادي المجاور لقرية سديرة الصغرى، وصولاً إلى مقر السرية، وسرعان ما فجر نفسه بالقرب من الباب الداخلي للمقر.