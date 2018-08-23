مقتل طيارين أردني وأميركي في تكساس

المصدر: عمّان - وكالات

أعلن الجيش الأردني، مقتل طيار أردني وآخر أميركي إثر سقوط طائرة مروحية تدريبية في ولاية تكساس في الولايات المتحدة.

ونقل في بيان، أمس، عن مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلّحة الأردنية قوله، إن «الملازم أول الطيار أحمد الخوالدة استشهد نتيجة تعرض طائرته العمودية من نوع (ليتل بيرد) لحادث سقوط». وأوضح أن الطائرة سقطت «خلال رحلة تدريبية في ولاية تكساس في الولايات المتحدة»، مضيفاً أن «طياراً أميركياً توفي في الحادث معه». وأشار المصدر إلى «تشكيل هيئة تحقيق مشتركة من الجانبين الأردني والأميركي للوقوف على أسباب الحادث».