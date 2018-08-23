عفو ملكي عن 188 معتقلاً بالمغرب

المصدر: المغرب - وكالات

أصدر العاهل المغربي محمد السادس عفواً عن 188 معتقلاً صدرت بحقهم أحكام في يونيو الماضي في مناسبة عيد الأضحى، كما أفاد مصدر في المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وكان المجلس أشار في بادئ الأمر إلى أن العفو شمل 11 معتقلاً كانوا يقضون عقوبات تتراوح بين السجن سنتين إلى ثلاث في الدار البيضاء (غرب) بموجب أحكام صدرت بحقهم في نهاية يونيو. وشمل العفو أيضاً أشخاصاً من منطقتي الحسيمة والناظور (شمال).

وقال مسؤول في المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تصريحات إن المعتقلين الذين شملهم العفو سيفرج عنهم فوراً.

وكان العاهل المغربي أصدر عفواً الثلاثاء عن 522 شخصاً في مناسبة عيد الشباب الذي يحتفل به في المغرب ويتزامن مع الذكرى الـ55 لاعتلائه العرش.