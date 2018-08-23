عراقيون يتعرضون لاعتداء بالسكاكين في إيران

المصدر: بغداد - البيان

روى مواطنون بمحافظة البصرة، تفاصيل حادث التعدي عليهم بالسكاكين، على طريق مطار عبادان جنوب إيران، على يد مجهولين يستقلون 3 دراجات نارية، ما تسبب في إصابتهم بجروح خطيرة.

وقال أحد المصابين، إنه خلال توجههم ليلاً إلى مطار عبادان، وبالقرب من أحد مطبات الطريق، اعترضهم مجهولون على 3 دراجات، ومزق أحدهم بالسكين إطار المركبة التي كان يستقلونها، ثم بدأوا الاعتداء عليهم بالسكاكين، ما أسفر عن إصابة أحدهم بجروح، وسرقة أمواله، وهاتفه الجوال، مبيناً أنهم اضطروا للخروج من المركبة فيما تجمع مواطنون بالقرب منهم، مشيراً إلى نقل المصاب إلى أحد المستشفيات ومعالجة جروحه بعدما حضرت قوات الأمن، موضحاً أنهم تأخروا عن رحلتهم الجوية إلى مدينة مشهد بسبب الحادث والانشغال بمعالجة المصاب.